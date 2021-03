Eurozona | crollo delle vendite al dettaglio a gennaio

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali di negativi giungono dal commercio aldell’. Secondo l’Eurostat, lesono scese del 5,9% su base mensile dopo il +1,8% di dicembre (dato rivisto da +2%). Il dato di gran lunga peggioreattese degli analisti che indicavano un calo più contenuto, ovvero del -1,1%. Su base annua, leregistrano una diminuzione dello 6,4% dopo il +0,9% del mese precedente, anche in questo caso inferiore al consensus (-1,2%). Lenell’Europa dei 27 sono scese del 5,1% su base mensile (+1,4% a dicembre), mentre su base annua hanno segnato un -5,4%. Nell’area euro a2021, rispetto a dicembre 2020, il volume del commercio alè diminuito del 12% per i prodotti non ...

Anche la Germania fa i conti con la pandemia. Per la prima volta dal 1979, la Banca centrale non distribuirà utili al governo tedesco ...