Europei Indoor di Atletica: Tamberi e Jacobs guidano la spedizione italiana

Iniziano oggi gli Europei Indoor di Atletica Leggera, in programma fino a domenica 7 marzo. Le gare si svolgeranno nella località di Torun, in Polonia. L'Italia si presenta con molte ambizioni da medaglia, tra cui Marcell Jacobs nei 60 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Attesa anche per Larissa Iapichino, figlia d'arte di Fiona May.

Marcell Jacobs a caccia della medaglia

Marcell Jacobs, atleta italiano di origini americane, è tra gli atleti italiani più in forma del momento. Alcune settimane fa ha corso a Lodz i 60 metri in 6.53 ed ha il secondo miglior crono stagionale, dietro di un centesimo dal tedesco Kranz, sceso a 6.52. La sfida per le medaglie vedrà coinvolti anche l'olandese Van Gool e lo slovacco Volko. Per l'Italia solo una medaglia d'oro in ...

