Esame da avvocato, no alla prova scritta: due 'orali' per evitare il contagio (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Sugli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, il Cts, con un parere sollecitato dalla Ministra Cartabria, ha definito a rischio le prove laddove rimanessero scritte. Si sta quindi lavorando nel senso di una prova orale 'rafforzata', in sostituzione di quella scritta, prodromica all'ammissione alla prova orale tradizionale". Così a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "In questo modo – ha proseguito – si potrà coniugare la sicurezza dei candidati all"ambizione dei 26mila aspiranti avvocati di sostenere l'Esame. I dettagli della prima prova sono allo studio, ma si tratterà certamente di una fase abilitativa alle prove orali tradizionali.

