Enrico Ruggeri | attacco durissimo | «La sinistra ha fallito | il governo è tenuto in scacco dai virologi»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Conosce il principio della rana bollita di Noam Chomsky?».in un’intervista al Giornale.it esprime tutto il suo rammarico per il modo in cui la società sta vivendo la pandemia. «È l’esempio che questo pensatore anarchico statunitense fa per raccontare come l’uomo sia ormai in grado di adattarsi alle situazioni più spiacevoli. Accettandole senza dir nulla. Se mettiamo una rana in un pentolone di acqua bollente, la rana salta subito fuori. Se invece l’acqua è fredda e la riscaldiamo gradualmente, la rana non scappa via, nuota, si abitua fino al punto di non riuscire più a muoversi». La morale è chiarissima. «La rana, con l’acqua che è diventata nel frattempo caldissima, finisce morta bollita. Ecco, noi siamo come la rana bollita: ormai ci siamo abituati a tutto. Prima ci hanno tolto i viaggi, poi hanno imposto il coprifuoco, poi hanno ...