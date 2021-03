Enea: “Consumi energetici crollati come durante la Seconda guerra mondiale. Forte flessione anche per le emissioni di Co2” (Di giovedì 4 marzo 2021) Attività industriale rallentata e a singhiozzo, calo dei Consumi, negozi e uffici chiusi, aerei a terra, treni dimezzati. Il risultato, calcola l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) è stato un calo dei Consumi energetici del 10% nel 2020. Una flessione prevedibile e sostanzialmente il linea con quella del Prodotto interno lordo, ma comunque impressionante se contestualizzata in base storica. Si tratta infatti della contrazione più marcata degli ultimi 76 anni. Bisogna risalire al biennio 1943-1944, nel pieno della Seconda guerra mondiale per trovare flessioni paragonabili. “Nell’ultima grande crisi economica, nel 2009, i Consumi si erano ridotti ‘solò del 5,7%” , spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Attività industriale rallentata e a singhiozzo, calo dei, negozi e uffici chiusi, aerei a terra, treni dimezzati. Il risultato, calcola l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile () è stato un calo deidel 10% nel 2020. Unaprevedibile e sostanzialmente il linea con quella del Prodotto interno lordo, ma comunque impressionante se contestualizzata in base storica. Si tratta infatti della contrazione più marcata degli ultimi 76 anni. Bisogna risalire al biennio 1943-1944, nel pieno dellaper trovare flessioni paragonabili. “Nell’ultima grande crisi economica, nel 2009, isi erano ridotti ‘solò del 5,7%” , spiega ...

