Emma Marrone chi è | da Amici a Sanremo | vita privata | fidanzato e la battaglia contro il tumore

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sulla scia di grandi artiste che come lei hanno condiviso l’esperienza in quel didi Maria De Filippi come la cantante Elodie, regina della seconda serata, o di personalità come quella di Laura Pausini, arriva sul palco dell’Ariston un’altra cantante fiore all’occhiello per lo Stivale,: daal Festival diNon è certo la prima volta chearriva in quel dell’Ariston proprio per il Festival didove già in passato si è fatta strada: la prima volta nel 2011 insieme ai Modà con il celebre brano Arriverà; una seconda volta invece nel 2012, vincendo l’edizione con la sua Non è l’inferno. Lae l’amore: ...