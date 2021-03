Emergenza coronavirus, le zone rosse potrebbero non bastare. L’Italia rischia nuove chiusure (Di giovedì 4 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, possibili nuove restrizioni se i nuovi casi dovessero continuare a salire. Le ipotesi in circolazione. In Italia preoccupa la diffusione delle varianti del Covid e non si escludono nuove restrizioni e nuove chiusure nel caso in cui le zone rosse non dovessero contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Il timore è che le varianti possano far risalire in maniera considerevole i nuovi casi giornalieri. La curva dei contagi, come noto, tende pericolosamente a crescere e in diverse occasioni negli ultimi giorni il numero di nuovi casi registrati in Italia nell’arco delle 24 ore ha superato la soglia dei 20.000. L’Italia si sposta verso la zona rossa Il ministro della Salute ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021)in Italia, possibilirestrizioni se i nuovi casi dovessero continuare a salire. Le ipotesi in circolazione. In Italia preoccupa la diffusione delle varianti del Covid e non si escludonorestrizioni enel caso in cui lenon dovessero contenere la diffusione del nuovo. Il timore è che le varianti possano far risalire in maniera considerevole i nuovi casi giornalieri. La curva dei contagi, come noto, tende pericolosamente a crescere e in diverse occasioni negli ultimi giorni il numero di nuovi casi registrati in Italia nell’arco delle 24 ore ha superato la soglia dei 20.000.si sposta verso la zona rossa Il ministro della Salute ...

PagellaPolitica : ?? PINOCCHIO ANDANTE PER @matteosalvinimi ?? Non è vero che «da anni» in Italia, al di là dell’emergenza coronavirus,… - repubblica : Coronavirus nel mondo, nuovo record di vittime in Brasile: 1.840 in 24 ore: Gli Stati Uniti sfiorano i 29 milioni d… - ilpost : Arcuri è stato sostituito come commissario per l’emergenza coronavirus - news_mondo_h24 : Emergenza coronavirus, le zone rosse potrebbero non bastare. L’Italia rischia nuove chiusure - hookii_it : L’emergenza-coronavirus-4-7-marzo-2021 - -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Si potrebbe essere vaccinati a prescindere dall'età anagrafica Leggi anche › Vaccini all'Ikea, in Israele gli store a disposizione dell'emergenza sanitaria ... sono risultate indicative per il rischio clinico legato al Coronavirus . Tra quelle che hanno ...

Covid19, contagi in Brianza. L'appello dei sindaci 'Massima attenzione. Rispettate le regole' ... i cittadini residenti a Lissone ed attualmente positivi a Coronavirus è cresciuto a 205 (dato ... Occorre quindi essere sempre attenti nel rispettare le regole dettate per l'emergenza sanitaria' ha ...

Emergenza Coronavirus 400 - Ordinanza N. 713 di Regione Lombardia del 2 marzo 2021 ANCI LOMBARDIA Facciamo come l’Estonia: digitalizziamo tutto In questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus il mondo sembra essersi fermato, ma grazie all’aiuto della tecnologia il mondo è riuscito ad andare avanti. Nel nostro percorso di studi di ...

Covid-19: La rilevazione della temperatura corporea negli ambienti di lavoro Il Garante si pronuncia sulla tutela dei dati in relazione agli obblighi del datore di lavoro e alla disciplina della misurazione della temperatura corporea.

Leggi anche › Vaccini all'Ikea, in Israele gli store a disposizione dell'sanitaria ... sono risultate indicative per il rischio clinico legato al. Tra quelle che hanno ...... i cittadini residenti a Lissone ed attualmente positivi aè cresciuto a 205 (dato ... Occorre quindi essere sempre attenti nel rispettare le regole dettate per l'sanitaria' ha ...In questo periodo di emergenza dovuta al Coronavirus il mondo sembra essersi fermato, ma grazie all’aiuto della tecnologia il mondo è riuscito ad andare avanti. Nel nostro percorso di studi di ...Il Garante si pronuncia sulla tutela dei dati in relazione agli obblighi del datore di lavoro e alla disciplina della misurazione della temperatura corporea.