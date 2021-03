Elodie infiamma Sanremo 2021. Canta, balla ed emoziona: il monologo (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera, mercoledì 3 marzo, è andata in onda su Rai 1 la seconda serata di Sanremo 2021. Per questo nuovo appuntamento con il Festival, Amadeus ha voluto con lui sul palco Elodie. Dopo la sua scorsa partecipazione all’Ariston con Andromeda, la Cantante ha preso le vesti di co-conduttrice del direttore artistico padroneggiando il palco senza troppe difficoltà. Bellissima come non mai con dei look pazzeschi, il suo meglio lo ha dato durante le esibizioni. Elodie infatti non ha solo presentato i Cantanti in gara o gli ospiti speciali della serata, è stata la protagonista indiscussa di performance ma pure di un emozionante monologo. Elodie tuttofare a Sanremo 2021, una vera star internazionale: tutti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera, mercoledì 3 marzo, è andata in onda su Rai 1 la seconda serata di. Per questo nuovo appuntamento con il Festival, Amadeus ha voluto con lui sul palco. Dopo la sua scorsa partecipazione all’Ariston con Andromeda, lante ha preso le vesti di co-conduttrice del direttore artistico padroneggiando il palco senza troppe difficoltà. Bellissima come non mai con dei look pazzeschi, il suo meglio lo ha dato durante le esibizioni.infatti non ha solo presentato inti in gara o gli ospiti speciali della serata, è stata la protagonista indiscussa di performance ma pure di unntetuttofare a, una vera star internazionale: tutti ...

Unf_Tweet : - LecceSette : Sanremo: Elodie regina per una notte, infiamma l'Ariston in stile Beyoncé - Agenzia_Dire : #Elodie a #Sanremo21 in veste di co-conduttrice conquista il pubblico a casa, scatenando una pioggia di tweet con l… - ElleLucrezia : RT @Diregiovani: ??#Elodie a #Sanremo2021 (e il resto scompare). Guarda qui il video dell'esibizione ?? @Elodiedipa @elodiesfamily @Sanremo… - Diregiovani : ??#Elodie a #Sanremo2021 (e il resto scompare). Guarda qui il video dell'esibizione ?? @Elodiedipa @elodiesfamily… -