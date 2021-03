Elisabetta Gregoraci “impacchettata” | dopo l’allenamento | la sorpresa sexy

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non restare incantati davanti al fisico perfettamente scolpito diè praticamente impossibile. Bella da togliere il fiato, con un corpo tonico e atletico… ma come fa? Nelle Stories rivela uno dei suoi trucchi di bellezza, mentre cammina sul tapis-roulant tuttanel cellophane. Poi posa in lingerie e mostra i risultati da 10 e lode.scherza con il suo personal trainer: “Ma che mi stai facendo?” dice ridendo mentre lui la impacchetta a dovere. Strati e strati di pellicola trasparente le avvolgono l’addome piatto, lasciato scoperto dal completino ginnico animalier. Ai follower spiega mentre ci dà dentro con l’esercizio: “Tuttadevo camminare per 20 minuti… posso farcela!” A fine allenamento lasi gode il meritato relax ...

pallanteceleste : oltre a questo uscirebbero articoli su articoli, ma non tanto per un presunto qualcosa ma perché comunque Elisabett… - ALLTHETIESS : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - dontfeeIsogood : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - BlueCachers : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - voicdcy : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

... Miss Earth Russia 2018, tutta colpa di un selfie Nei giorni scorsi si è parlato di una nuova presunta love story per Flavio Briatore , ex marito dicon la giovane modella ...(Continua dopo le foto) La loro storia, seppur accolta con scetticismo da una parte del pubblico (prima di Giulia, Pierpaolo si era preso una sbandata per, che però non ha mai ...Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova, Miss Earth Russia 2018, tutta colpa di un selfie. Nei giorni scorsi si è parlato di una nuova presunta love story per Flavio Briatore, ex ...Elisabetta Gregoraci ricorda la madre sui social nel giorno del suo compleanno e lo fa con una serie di foto in cui la giovane.