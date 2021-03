Elisabetta Gregoraci | il lutto per mamma Melina fa ancora male | la dedica

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ilperè la ferita più dolorosa cheporta con sé. Passa il tempo ma non è mai abbastanza per una figlia che ha perso sua madre “troppo in fretta”, come lei stessa ha ricordato. Nella casa del Grande Fratello Vipsi è lasciata andare ad alcuni momenti di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.