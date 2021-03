Elezioni truccate a Reggio Calabria. Si allarga lo scandalo dei brogli. Dopo il dem Castorina ordinati altri cinque arresti. Indagato a piede libero anche un assessore comunale (Di giovedì 4 marzo 2021) altri cinque arresti nell’ambito delle indagini sui presunti brogli elettorali nelle ultime Elezioni amministrative a Reggio Calabria. A finire Indagato a piede libero è stato inoltre anche l’assessore al welfare Demetrio Delfino e, mentre le opposizioni chiedono con insistenza di tornare alle urne, la giunta dem di Francesco Falcomatà sembra sempre più alle corde. Soprattutto considerando che il procuratore capo Giovanni Bombardieri ha parlato di “un quadro delittuoso ben più ampio” e specificato che “l’indagine non è conclusa”. IL NUOVO BLITZ. La Polizia, impegnata a far luce su quanto accaduto ai seggi il 20 e 21 settembre scorso, ha notificato una nuoca ordinanza di custodia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021)nell’ambito delle indagini sui presuntielettorali nelle ultimeamministrative a. A finireè stato inoltrel’al welfare Demetrio Delfino e, mentre le opposizioni chiedono con insistenza di tornare alle urne, la giunta dem di Francesco Falcomatà sembra sempre più alle corde. Soprattutto considerando che il procuratore capo Giovanni Bombardieri ha parlato di “un quadro delittuoso ben più ampio” e specificato che “l’indagine non è conclusa”. IL NUOVO BLITZ. La Polizia, impegnata a far luce su quanto accaduto ai seggi il 20 e 21 settembre scorso, ha notificato una nuoca ordinanza di custodia ...

