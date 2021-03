Elezioni comunali a Napoli, Bonavitacola contro i vertici Pd: 'Grave scorrettezza politica' (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Leggo i giornali stamane, che confermano quanto dichiarato dal segretario metropolitano del Pd dopo la riunione della coalizione di ieri sera. Ne ricavo una evidente e Grave scorrettezza politica, nei ... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Leggo i giornali stamane, che confermano quanto dichiarato dal segretario metropolitano del Pd dopo la riunione della coalizione di ieri sera. Ne ricavo una evidente e, nei ...

matteosalvinimi : Nuovi arresti per presunti brogli alle elezioni comunali di Reggio Calabria, con altre 6 persone coinvolte. Si alla… - infoitinterno : Elezioni comunali dopo l’estate. Si può votare il 10 ottobre: una settimana per ufficializzare - SaverioPapisca : RT @perchetendenza: 'Marchisio': Perché secondo @LaStampa potrebbe essere il candidato del PD per le prossime elezioni comunali a Torino: N… - mattinodinapoli : Elezioni comunali a Napoli, Bonavitacola contro i vertici Pd: «Grave scorrettezza politica» - Efisio31251859 : @borghi_claudio La cosa è semplice! Vogliono il rinvio delle elezioni comunali, a dopo il 2 agosto!! Altrimenti con… -