Elezioni amministrative verso il rinvio ad ottobre (causa pandemia, dicono). Ma serve il decreto (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Elezioni amministrative rinviate in autunno causa pandemia: manca solo il decreto del governo. Come ampiamente previsto, la tornata elettorale di primavera – regionali in Calabria e poi le comunali nelle principali città italiane – sarà rimandata, probabilmente ad ottobre. Elezioni amministrative rinviate ad ottobre. In arrivo il decreto Il decreto legge ancora non è ancora arrivato a Palazzo Chigi, ma il governo a quanto pare avrebbe già deciso: niente voto. Le regionali in Calabria in programma l’11 aprile, le suppletive di Siena e le comunali per eleggere ben 1.200 sindaci. In particolare quelli di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli. Il rinvio è sul tavolo del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar –rinviate in autunno: manca solo ildel governo. Come ampiamente previsto, la tornata elettorale di primavera – regionali in Calabria e poi le comunali nelle principali città italiane – sarà rimandata, probabilmente adrinviate ad. In arrivo ilIllegge ancora non è ancora arrivato a Palazzo Chigi, ma il governo a quanto pare avrebbe già deciso: niente voto. Le regionali in Calabria in programma l’11 aprile, le suppletive di Siena e le comunali per eleggere ben 1.200 sindaci. In particolare quelli di Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli. Ilè sul tavolo del ...

