Elezioni amministrative rinviate in autunno (Di giovedì 4 marzo 2021) . Decreto approvato nel Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021. ROMA – . Nel Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 il Governo ha approvato lo spostamento del ritorno alle urne degli italiani al periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre e non tra aprile e maggio, come previsto in un primo momento. Il rinvio è strettamente legato alla ripresa della pandemia e al rischio di una campagna elettorale a forte rischio per la terza ondata. Da qui la decisione di spostare tutto dopo l’estate per consentire ai candidati di poter affrontare con maggiore sicurezza il percorso. Le Elezioni rinviate Il rinvio riguarda le Elezioni regionali in Calabria (si tratta del secondo in poche settimane), delle Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino) e le suppletive per la Camera a Siena. “Il decreto – si legge nel ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) . Decreto approvato nel Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021. ROMA – . Nel Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 il Governo ha approvato lo spostamento del ritorno alle urne degli italiani al periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre e non tra aprile e maggio, come previsto in un primo momento. Il rinvio è strettamente legato alla ripresa della pandemia e al rischio di una campagna elettorale a forte rischio per la terza ondata. Da qui la decisione di spostare tutto dopo l’estate per consentire ai candidati di poter affrontare con maggiore sicurezza il percorso. LeIl rinvio riguarda leregionali in Calabria (si tratta del secondo in poche settimane), delle Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino) e le suppletive per la Camera a Siena. “Il decreto – si legge nel ...

