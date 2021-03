Elezioni amministrative rinviate: è ufficiale. Si voterà tra il 15 settembre e il 15 ottobre (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Le Elezioni amministrative sono state ufficialmente rinviate. Si andrà al voto in autunno, salvo nuovi ripensamenti da parte del governo, si intende. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che come previsto rinvia amministrative e suppletive a una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Una decisione presa a causa della pandemia, visto cioè il “permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”. Numero sottoscrizioni per liste ridotto a un terzo A quanto si apprende il provvedimento riguarda le Elezioni suppletive per la Camera a Siena e le Regionali già indette in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Lesono state ufficialmente. Si andrà al voto in autunno, salvo nuovi ripensamenti da parte del governo, si intende. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che come previsto rinviae suppletive a una data compresa tra il 15e il 15. Una decisione presa a causa della pandemia, visto cioè il “permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”. Numero sottoscrizioni per liste ridotto a un terzo A quanto si apprende il provvedimento riguarda lesuppletive per la Camera a Siena e le Regionali già indette in ...

