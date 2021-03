Effetto domino sovranista in Europa | che cosa succede se Viktor Orban entra nel gruppo di Giorgia Meloni

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il primo ministro unghereseOrbán ha annunciato il ritiro degli eurodeputati del suo Fidesz dal Partito popolare europeo (Ppe), ildei principali partiti di centro-destra europei. La decisione del premier magiaro è una mossa d’anticipo, una reazione immediata per giocare d’anticipo dopo che Ppe ha approvato il nuovo regolamento che permette la sospensione definitiva di Fidesz. Nella missiva rivolta a Manfred Weber, leader del, Orbán scrive «gli emendamenti alle regole delsono chiaramente una mossa ostile contro Fidesz e i nostri elettori», e poi ha aggiunto: «I nostri eurodeputati continueranno a parlare per chi rappresentano, i nostri elettori, e difenderanno il miglior interesse del popolo ungherese».gioca di anticipo: per non farsi cacciare i deputati di ...

Oltre alla destinazione dei suoi deputati, che passano per il momento fra i non iscritti, la dipartita di Fidesz potrebbe provocare un effetto domino su scala più larga nell'emiciclo comunitario.