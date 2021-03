Eczacibasi Istanbul-Busto Arsizio oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021)tornerà in campoalle ore 17.30 per il match di ritorno dei quarti di finale didicontro le turche dell’. Le Farfalle dopo il successo per 3-1 della gara d’andata dovranno portare a casa almeno due set per strappare il pass per le semifinali. Coach Marco Musso affiderà le chiavi della regia, come sempre, alla palleggiatrice Jordyn Poulter che farà ruotare il suo gioco sulle bocche di fuoco Camilla Mingardi, Alessia Gennari e Alexa Gray. Le centrali saranno Jovana Stevanovic e Rossella Olivotto mentre nel ruolo di libero ci sarà Giulia Leonardi. Marco Aurelio Motta farà grande affidamento sulla sua giocatrice di maggior talento Tijana Boskovic capace di mettere a segno nella partita d’andata ...