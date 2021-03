Ecco cosa c'è dentro il Decreto Sostegno: 2 miliardi per i vaccini e fondi per 2,7 milioni a imprese e professionisti (Di giovedì 4 marzo 2021) ... con singoli bonifici, i fondi per attività e professionisti colpiti: se ne occuperà una nuova piattaforma Sogei da costruire entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta. Dopo 10 giorni ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) ... con singoli bonifici, iper attività ecolpiti: se ne occuperà una nuova piattaforma Sogei da costruire entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta. Dopo 10 giorni ...

NicolaPorro : Incredibile: nel Bresciano, si arriva al blitz dei #Carabinieri pur di imporre la #dad (e di mezzo ci sono studenti… - team_world : #Sanrem2021 arriva la conferma: IRAMA resta in gara, ma non salirà sul palco. Ecco cosa succederà quando sarà il su… - sole24ore : Passaporto vaccinale europeo per l’estate: ecco cosa conterrà - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Comiso, rifiuti non conformi: ecco cosa cambia da 8 marzo - drsmoda : RT @ivocamic: MASCHERINE DI #ARCURI ecco a cosa servono Per spolverare?????? Chi pagherà per questi sprechi? -