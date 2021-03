Ecco come la tecnologia cambia le strategie commerciali delle imprese (Di giovedì 4 marzo 2021) Che cosa si intende per digitalizzazione di un’impresa? Probabilmente, se lo chiedessimo a 50 manager otterremmo 50 risposte differenti. Secondo lo studio del 2018 di Salesforce «Perceptions about digital transformation», condotto su 528 manager, il 69 per cento di loro non sa spiegare in che cosa consista la trasformazione digitale nella propria azienda, mentre il 47 per cento non riesce a identificare coloro a cui realmente serva. Tuttavia, il 64 per cento afferma che si tratta di una priorità per la propria impresa, e solo il 24 per cento di essi dice che la digital transformation (o trasformazione digitale) non sta modificando la loro vita in modo significativo. Di qualunque cosa si tratti, stiamo parlando di un fenomeno rilevante per manager e aziende, anche se ancora dalla natura e dai confini un po’ vaghi. Il medesimo studio di Salesforce afferma infatti che le opinioni dei ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 marzo 2021) Che cosa si intende per digitalizzazione di un’impresa? Probabilmente, se lo chiedessimo a 50 manager otterremmo 50 risposte differenti. Secondo lo studio del 2018 di Salesforce «Perceptions about digital transformation», condotto su 528 manager, il 69 per cento di loro non sa spiegare in che cosa consista la trasformazione digitale nella propria azienda, mentre il 47 per cento non riesce a identificare coloro a cui realmente serva. Tuttavia, il 64 per cento afferma che si tratta di una priorità per la propria impresa, e solo il 24 per cento di essi dice che la digital transformation (o trasformazione digitale) non sta modificando la loro vita in modo significativo. Di qualunque cosa si tratti, stiamo parlando di un fenomeno rilevante per manager e aziende, anche se ancora dalla natura e dai confini un po’ vaghi. Il medesimo studio di Salesforce afferma infatti che le opinioni dei ...

