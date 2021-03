“Ecco chi ha vinto stasera!”. Sanremo 2021, Amadeus legge la classifica e tutti gli occhi sono puntati ‘lì’. Applausi (Di giovedì 4 marzo 2021) Una grande puntata anche la seconda di Sanremo. Ma non poteva essere altrimenti. Quasi alla fine Amadeus ha annunciato la classifica della seconda serata di Sanremo 2021 parziale. Al primo posto Ermal Meta, secondo posto per Irama e al terzo Malika Ayane. Quarta posizione per Lo Stato Sociale, seguito da Willie Peyote, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Extraliscio. Decima posizione per Gio Evan, undicesimo posto per Orietta Berti, dodicesimo posizione per Random mentre ultimo posto naturalmente per Bugo reo di una performance molto discussa. Poi Amadeus ha stilato la classifica provvisoria di Sanremo 2021 dei ventisei brani in competizione, risultante dalle percentuali di voto ottenute nel primo e nel secondo appuntamento: ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Una grande puntata anche la seconda di. Ma non poteva essere altrimenti. Quasi alla fineha annunciato ladella seconda serata diparziale. Al primo posto Ermal Meta, secondo posto per Irama e al terzo Malika Ayane. Quarta posizione per Lo Stato Sociale, seguito da Willie Peyote, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Extraliscio. Decima posizione per Gio Evan, undicesimo posto per Orietta Berti, dodicesimo posizione per Random mentre ultimo posto naturalmente per Bugo reo di una performance molto discussa. Poiha stilato laprovvisoria didei ventisei brani in competizione, risultante dalle percentuali di voto ottenute nel primo e nel secondo appuntamento: ...

DSantanche : Ecco chi sono veramente i buonisti, quelli che vogliono l’Africa in Italia. Altro che “umanità”, questi vogliono gu… - alex_orlowski : Per chi volesse seguire i Mattonisti ecco qui un link fresco fresco per capirli meglio #facciamorete ??… - myrtamerlino : #Bassetti dice 'se chi lavora all'ospedale non vuole farsi il #vaccino vada a fare altro'. Ecco, sfilatevi il camic… - FrankoZ29 : RT @luigivanti: In Inghilterra con la Brexit dovevano tutti morire di fame. Viaggiano come treni, hanno una moneta molto forte, vaccinato m… - teknoring_com : Dalla transizione ecologica alle infrastrutture, ecco chi dovrà coadiuvare i ministri del #GovernoDraghi in questa… -