È di Banksy il murale sul carcere dove fu rinchiuso Oscar Wilde – Video (Di giovedì 4 marzo 2021) I sospetti degli ultimi giorni sul murale apparso sul muro di cinta della prigione di Reading, a Sud dell’Inghilterra, erano più che fondati: Banksy alla fine ha firmato l’opera pubblicando un Video sui suoi canali social, nel quale mostra le fasi di realizzazione. In quella stessa prigione in cui fu rinchiuso Oscar Wilde a fine Ottocento ora la direzione della prigione torna a sperare che la struttura possa essere salvata dall’abbandono. In quel carcere lo scrittore era stato incarcerato tre anni per una relazione omosessuale. Dal 2013 la struttura è stata di fatto abbandonata e sei anni dopo il governo ha deciso di metterla in vendita. In un primo momento era emersa l’intenzione di un gruppo edilizio per realizzare degli appartamenti, poi si è fatto avanti il ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) I sospetti degli ultimi giorni sulapparso sul muro di cinta della prigione di Reading, a Sud dell’Inghilterra, erano più che fondati:alla fine ha firmato l’opera pubblicando unsui suoi canali social, nel quale mostra le fasi di realizzazione. In quella stessa prigione in cui fua fine Ottocento ora la direzione della prigione torna a sperare che la struttura possa essere salvata dall’abbandono. In quello scrittore era stato incarcerato tre anni per una relazione omosessuale. Dal 2013 la struttura è stata di fatto abbandonata e sei anni dopo il governo ha deciso di metterla in vendita. In un primo momento era emersa l’intenzione di un gruppo edilizio per realizzare degli appartamenti, poi si è fatto avanti il ...

