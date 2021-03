Duetti Sanremo 2021 | canzoni e ospiti della terza serata

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ecco quali sono le cover che i 26 Campioni eseguiranno sul palco dell’Ariston (e chi accompagnerà gli artisti in gara)

Al Festival dila terza serata è dedicata alle cover . Ospiti della serata saranno i Negramaro con l'... Ecco i1 - NOEMI con NEFFA "Prima di andare via" 2 - FULMINACCI con VALERIO LUNDINI ...La serata La terza serata del 71° Festival digodrà della presenza di tanti ospiti, a partire da tutti gli artisti che parteciperanno aisulle canzoni d'autore. Ad aprire la puntata ...La terza serata, per tradizione, è quella dedicata alle cover e ai duetti. I Campioni verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di ...La viareggina Veronica Lucchesi racconta la sua prima volta in gara al Festival di Sanremo. L’esibizione nei duetti con la Rettore: «Lei è una dea della musica» ...