Dpcm, mezza Italia in zona rossa Coprifuoco anticipato e lockdown (Di giovedì 4 marzo 2021) Il governo valuta cosa fare, le fasce di colore potrebbero non bastare più. Le varianti viaggiano troppo veloci, servono misure più drastiche Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 4 marzo 2021) Il governo valuta cosa fare, le fasce di colore potrebbero non bastare più. Le varianti viaggiano troppo veloci, servono misure più drastiche Segui su affarni.it

Paolo24990399 : #lariachetira se non arrivano gli indennizzi sul calo di fatturato i DPCM ve li ficcate in quel posto! Apriamo tutt… - ManLanTuit : Il 'cambio di passo' di 'altro profilo' del #GovernoDraghi nel contrasto al #Covid19: #Dpcm, #scuole chiuse con… - nonsolomamma : #rassegnastampa del 3 marzo Scuole chiuse in mezza Italia con il Dpcm, babele dei vaccini e ribelllione di alcuni s… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Nuovo Dpcm, in mezza Italia scuole chiuse. Sì all'asporto alcolici dopo le 18 - Mitramacco : RT @Affaritaliani: Nuovo Dpcm, in mezza Italia scuole chiuse. Sì all'asporto alcolici dopo le 18 -