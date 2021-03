Dpcm | mezza Italia in zona rossa Coprifuoco anticipato e lockdown

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: ++ Servono misure più drastiche #DPCM #Speranza #4marzo #lockdown - Affaritaliani : ++ Servono misure più drastiche #DPCM #Speranza #4marzo #lockdown - Paolo24990399 : #lariachetira se non arrivano gli indennizzi sul calo di fatturato i DPCM ve li ficcate in quel posto! Apriamo tutt… - ManLanTuit : Il 'cambio di passo' di 'altro profilo' del #GovernoDraghi nel contrasto al #Covid19: #Dpcm, #scuole chiuse con… - nonsolomamma : #rassegnastampa del 3 marzo Scuole chiuse in mezza Italia con il Dpcm, babele dei vaccini e ribelllione di alcuni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm mezza

Affaritaliani.it

Un allarme rosso come il colore in cui rischia di trovarsi prestoItalia . E per via di ... Le regole del nuovo: novità per Pasqua e Pasquetta 2021 ; // 2. Salvini incontra vertici San Marino ...Italia in zona rossa. Coprifuoco anticipato. Poi solo il lockdown Il Coronavirus fa sempre più paura in Italia. I dati di ieri evidenziano una situazione in rapido peggioramento. Aumentano ...I dati sui contagi da coronavirus in Italia negli ultimi giorni peggiorano, e l'intero Paese rischia di scivolare verso la zona rossa o arancione. In vista del monitoraggio ...Il report #42 dell'Istituto Superiore di Sanità potrebbe far ritrovare i due terzi del Paese nelle aree a maggiori restrizioni. La situazione dell'Isola ...