Dose unica di vaccino a chi ha già fatto il Covid. Via libera del ministero (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Una sola Dose di vaccino per chi ha già fatto il Covid: c’è il via libera dal ministero della Salute. Accolta dunque la possibilità di somministrare – a determinate condizioni – un’unica Dose di vaccino anti-Covid, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un’infezione da virus SarsCov2. Via libera del ministero a una sola Dose di vaccino per chi ha già avuto il Covid L’indicazione è contenuta in una nuova circolare firmata dal direttore della Prevenzione del dicastero della Salute Giovanni Rezza. E recepisce il parere positivo espresso sia dal Consiglio superiore di sanità sia dall’Agenzia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Una soladiper chi ha giàil: c’è il viadaldella Salute. Accolta dunque la possibilità di somministrare – a determinate condizioni – un’dianti-, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un’infezione da virus SarsCov2. Viadela una soladiper chi ha già avuto ilL’indicazione è contenuta in una nuova circolare firmata dal direttore della Prevenzione del dicastero della Salute Giovanni Rezza. E recepisce il parere positivo espresso sia dal Consiglio superiore di sanità sia dall’Agenzia ...

