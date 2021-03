Italia_Notizie : Dopo la farfallina di Belen, a Sanremo arriva il tatuaggio di Vittoria Ceretti - Fedepa6 : Dopo la #farfallina di Belen, le #conchiglie di Orietta Berti...#finchélabarcava.....#SANREMO2021 #festivaldisanremo2021 - OhhRenato : Dopo la farfallina di #Belen le farfalline della #Bertè. ???? #Sanremo2021 - EdoardoZaggia : RT @Cabbot_: A proposito di questo stacco di coscia vi rivelo che miocuggino il tatuatore al tempo mi raccontò che dopo la discesa della sc… - Cabbot_ : A proposito di questo stacco di coscia vi rivelo che miocuggino il tatuatore al tempo mi raccontò che dopo la disce… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo farfallina

il Giornale

E il pensiero è andato subito alla famosadi Belen Rodriguez. (Continuale foto) E tutti a chiedersi cosa fosse quella fascia che si intravedeva sotto l'abito. Sembrerebbe essere un ...Tutti noi ricordiamo lo spacco dell'abito di Belén e la suatatuata in bella mostra che tanto aveva fatto parlare di sè. Ieri Elodie ha voluto riproporre un look molto simile. Cosìla ...Urlo di giubilio da parte del popolo social per l'abito di Vittoria Ceretti che, scoprendole il fianco, ha svelato un tatuaggio nei pressi del seno.È bastata un'ora di gioco per completare l'opera alle biancorosse di coach Marco Musso in Turchia, contro l'Eczacibasi Istanbul di Boskovic. Le farfalle hanno sudato due set punto a punto (25-23, 25-2 ...