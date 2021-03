Donato Grande porta all'Ariston la voce degli atleti paralimpici (Di venerdì 5 marzo 2021) Una serata da ricordare per lo sport paralimpico italiano: il giocatore di Powerchair Football Donato Grande stasera ha rappresentato la Federazione italiana paralimpica powerchair sport e il movimento paralimpico sul palco dell’Ariston. Lo sportivo ha raccontato al Festival di Sanremo la propria esperienza davanti ad Amadeus e Ibrahimovic. La presenza di Grande è stata per il conduttore l’occasione di sensibilizzare il pubblico sul tema barriere architettoniche: “Ricordiamocelo quando parcheggiamo l’auto all’angolo della strada, bloccando le discese per le sedie a rotelle”. Il commento del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli sulla presenza di Grande a Sanremo ha detto: “Per tutto il movimento paralimpico sarà un’ulteriore occasione per promuovere le proprie attività - spiega ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Una serata da ricordare per lo sport paralimpico italiano: il giocatore di Powerchair Footballstasera ha rappresentato la Federazione italiana paralimpica powerchair sport e il movimento paralimpico sul palco dell’. Lo sportivo ha raccontato al Festival di Sanremo la propria esperienza davanti ad Amadeus e Ibrahimovic. La presenza diè stata per il conduttore l’occasione di sensibilizzare il pubblico sul tema barriere architettoniche: “Ricordiamocelo quando parcheggiamo l’auto all’angolo della strada, bloccando le discese per le sedie a rotelle”. Il commento del presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli sulla presenza dia Sanremo ha detto: “Per tutto il movimento paralimpico sarà un’ulteriore occasione per promuovere le proprie attività - spiega ma ...

