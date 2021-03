Donato Grande ospite a Sanremo 2021 | biografia | fidanzata e cachet per il Festival

(Di giovedì 4 marzo 2021) C’è anchetra gli ospiti della terza serata deldi: ecco chi è l’asso del Powerchair Football che stasera, giovedì 4 marzo, sfiderà Ibrahimovic sul palco dell’Ariston nel corso della kermesse (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione).Nato a Trani, comune della provincia di Barletta-Andria-Trani, è affetto da una malattia degenerativa che non gli permette di camminare fin dalla nascita. Il ragazzo, costretto sulla sedia a rotelle, dopo la laurea magistrale in consulenza professionale d’azienda, ha sempre nutrito un sogno: poter giocare a calcio così come facevano i suoi amici. Nel 2017, dopo un video su Youtube, ha scoperto il Powerchair Football, ovvero il calcio in carrozzina. “Ho subito capito che sarebbe stato lo sport ...

Anche Zlatan Ibrahimovic sarà accompagnato stasera, dall'amico Sinisa Mihajlovic , che si esibirà con lui sulle note di Io vagabondo dei Nomadi, e dal calciatore sulla sedia a rotelle. SANREMO - Sarà memorabile per Donato Grande e per la FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) la puntata di Sanremo di questa sera. Il giocatore dell'ASD Oltre Sport di Trani partecip ... Donato Grande è un calciatore di Powerchair Football, il calcio in carrozzina, e questa sera sarà la fianco di Zlatan Ibrahimovic nella terza ...