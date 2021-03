Direzione Musei Campania e Premio GreenCare insieme alla Floridiana per la manutenzione del Boschetto delle Camelie (Di giovedì 4 marzo 2021) Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d’arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all’aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l’obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. La Direzione regionale Musei Campania e l’Associazione Premio GreenCare Aps organizzano per sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villa Floridiana a Napoli un’azione di manutenzione e cura del Boschetto delle Camelie. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso Boschetto, a dimora nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionisti delle diverse “discipline green” e della squadra di Euphorbia ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Saranno coinvolti agronomi e giardinieri d’arte, esperti di giardini storici e volontari che, nel loro agire rigorosamente all’aria aperta, seguiranno scrupolosamente le procedure di contenimento da Covid-19, rispettando l’obbligo della mascherina e il distanziamento fisico. Laregionalee l’AssociazioneAps organizzano per sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Villaa Napoli un’azione die cura del. Il lavoro di potatura e messa in sicurezza del prezioso, a dimora nella Villa dal 1830, sarà a cura dei professionistidiverse “discipline green” e della squadra di Euphorbia ...

