Dia | confiscati 40 milioni a un imprenditore edile legato alla mafia | fu tra i protagonisti del “sacco di Palermo”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 4 marzo 2021) La Dia ha sequestrato beni per 40a Giovanni Pilo. L’83enne era stato condannato pernegli anni successivi al “di”. ROMA – Operazione di contrastoda parte della Dia: sequestrati nei confronti di Giovanni Pilo beni per un valore di 40di euro. La Dia diL’operazione è stata condotta dDirezione investigativa antiche ha eseguito un provvedimento della sezione penale e misure di prevenzione del tribunale di, presieduta da Raffaele Malizia, in accoglimento della proposta formulata dal direttore della Dia. https://www.youtube.com/watch?v=YsY7mywzMc4&ab channel=L%27ArciereLuigiPalamaraIl sequestro Gli agenti, ...