Deraglia treno merci in California: le immagini del disastro - FOTO E VIDEO (Di giovedì 4 marzo 2021) Un treno merci è Deragliato nel deserto della California meridionale : più di due dozzine di vagoni ferroviari si sono schiantati nella sabbia, nessuno è rimasto ferito. Il treno è uscito dai binari... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) Unto nel deserto dellameridionale : più di due dozzine di vagoni ferroviari si sono schiantati nella sabbia, nessuno è rimasto ferito. Ilè uscito dai binari...

