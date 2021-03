Del Piero | nuova avventura negli States | ecco cosa farà

(Di venerdì 5 marzo 2021)per Alessandro Delche dopo il ritiro dal calcio giocato si è cimentato in diverse attività:quale Alessandro Delha intrapreso diverse attività dopo l’addio al calcio giocato: dopo la separazione dalla Juventus e le avventure in Australia e India, Delsi è spostatoStati Uniti a Los Angelese. Opinionista per Sky Sport, Delaffiancherà questa collaborazione a quella prestigiosa per ESPN dove sarà analista come riporta il San Diego Tribune. Leggi su Calcionews24.com

Nuova avventura televisiva per Alessandro Del Piero dopo la storica collaborazione con Sky Sport. L'ex capitano bianconero, infatti, è stato ingaggiato da ESPN come opinionista calcistico.