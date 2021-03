Decreto Sostegno vicino al varo: novità sui ristori ai cittadini ed imprese (Di giovedì 4 marzo 2021) Un cambio di passo sembra caratterizzare la linea di azione del nuovo Esecutivo, guidato da Mario Draghi, per lo meno sul tema dei ristori, che grande dibattito ha suscitato nei mesi scorsi. Giancarlo Giorgetti, a capo del Ministero dello Sviluppo Economico e numero 2 della Lega, ha infatti prefigurato che, al fine di quantificare gli indennizzi verso coloro che sono stati danneggiati economicamente dalla pandemia, si dovrà fare riferimento “ad un arco temporale più ampio della semplice mensilità“. Vediamo più da vicino le novità in arrivo in tema di Decreto Sostegno. Se ti interessa saperne di più su rimborso cashback e come fare reclamo se non arriva, clicca qui. Decreto Sostegno: cosa cambia? Il Decreto Sostegno non è ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 marzo 2021) Un cambio di passo sembra caratterizzare la linea di azione del nuovo Esecutivo, guidato da Mario Draghi, per lo meno sul tema dei, che grande dibattito ha suscitato nei mesi scorsi. Giancarlo Giorgetti, a capo del Ministero dello Sviluppo Economico e numero 2 della Lega, ha infatti prefigurato che, al fine di quantificare gli indennizzi verso coloro che sono stati danneggiati economicamente dalla pandemia, si dovrà fare riferimento “ad un arco temporale più ampio della semplice mensilità“. Vediamo più dalein arrivo in tema di. Se ti interessa saperne di più su rimborso cashback e come fare reclamo se non arriva, clicca qui.: cosa cambia? Ilnon è ...

