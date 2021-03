Decreto Sostegno: ristori per le imprese e aiuti alle famiglie, ecco le novità (Di giovedì 4 marzo 2021) ristori a fondo perduto non mensili, congedi parentali e bonus babysitter alle famiglie sono solo alcune delle novità del Decreto Sostegno A Palazzo Chigi i vertici di Governo lavorano al nuovo Decreto Sostegno per il 2021, un’evoluzione dell’ex Dl ristori. Le restrizioni già presenti e quelle che potrebbero arrivare nel breve periodo infatti impongono un costante aiuto a lavoratori imprese e famiglie. ecco cosa ha ipotizzato l’esecutivo. Sostegni alle imprese e ai professionisti: cosa cambia L’ipotesi sul tavolo sarebbe la cancellazione del criterio per codici Ateco. L’idea infatti è quella di risarcimenti “a fondo perduto” entro il 30 ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021)a fondo perduto non mensili, congedi parentali e bonus babysittersono solo alcune delledelA Palazzo Chigi i vertici di Governo lavorano al nuovoper il 2021, un’evoluzione dell’ex Dl. Le restrizioni già presenti e quelle che potrebbero arrivare nel breve periodo infatti impongono un costante aiuto a lavoratoricosa ha ipotizzato l’esecutivo. Sostegnie ai professionisti: cosa cambia L’ipotesi sul tavolo sarebbe la cancellazione del criterio per codici Ateco. L’idea infatti è quella di risarcimenti “a fondo perduto” entro il 30 ...

