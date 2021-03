Decreto Sostegno, ecco le nuove misure economiche del governo Draghi (Di giovedì 4 marzo 2021) Con il Decreto Sostengo il governo Draghi si prepara a mettere in campo un pacchetto di 32 miliardi destinati a ristori, lavoro e salute. Si va verso la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione. Previsti 2 miliardi per il piano vaccinale per contrastare il coronavirus. Il testo del nuovo Decreto sarà pronto tra 10 giorni Il Decreto Sostegno e le misure del governo del Draghi La sfida del governo Draghi è quella di aver pronto il testo definitivo del Decreto Sostegno entro 10 giorni. Questo nuovo provvedimento legislativo sostituirà la quinta versione del Decreto Ristori a cui lavorava il precedente governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Con ilSostengo ilsi prepara a mettere in campo un pacchetto di 32 miliardi destinati a ristori, lavoro e salute. Si va verso la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione. Previsti 2 miliardi per il piano vaccinale per contrastare il coronavirus. Il testo del nuovosarà pronto tra 10 giorni Ile ledeldelLa sfida delè quella di aver pronto il testo definitivo delentro 10 giorni. Questo nuovo provvedimento legislativo sostituirà la quinta versione delRistori a cui lavorava il precedente...

