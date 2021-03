Debora Scalzo in libreria con “Cuore marchiato”

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’8 marzo esce “”, il quarto libro didedicato a tutte quelle donne invisibili e mogli d’apparenza Esce l’8 marzo, in occasione della Festa delle donne, “” il nuovo libro di, la nota scrittrice già vincitrice del Premio Eccellenza delnel 2016 con “Io resto così”. Edito dalla New Book Edizioni,è un… L'articolo Corriere Nazionale.

dedicato a tutte quelle donne invisibili e mogli d'apparenza "Cuore marchiato", il nuovo libro di, la nota scrittrice già vincitrice del premio eccellenza del cuore nel 2016 con "io resto così". Cuore marchiato è un libro intenso che ha per sfondo la polizia di Stato che sta molto a ...Iniziano cosi le numerose critiche mosse all'inedito dell'internazionale artista G. Nannini che non ha fatto passare inosservata la provocazione anche della nota scrittrice, amata dalle Forze dell'Ordine, che si racconta e evoca la passione della divisa tra le pagine dei suoi capolavori letterari e con il lancio della speciale linea omaggio di t - shirt " ..."Cuore marchiato", l'ultimo libro di Debora Scalzo, sarà in edicola il prossimo 8 marzo. Una storia d'amore sbagliato. Un monito per le donne.