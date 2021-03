DearMoon | otto posti liberi a bordo di Starship

MissioneStartup : RT @startup_italia: Nel 2023 SpaceX ha in programma la 'dearMoon mission', primo volo spaziale di stampo commerciale verso il nostro satel… - startup_italia : Nel 2023 SpaceX ha in programma la 'dearMoon mission', primo volo spaziale di stampo commerciale verso il nostro s… -

Ultime Notizie dalla rete : DearMoon otto

Il multimiliardario giapponese Yusaku Maezawa ha invitatopersone da tutto il mondo a unirsi a ... Maezawa ha lanciato un sito web chiamato "" dove persone provenienti da qualsiasi parte ......di acquistare gliposti restanti sulla navicella di SpaceX aprendo una pre - registrazione, che scadrà il prossimo 14 marzo, per far parte gratuitamente della sua crew nella missione. ...Otto biglietti per il viaggio dearMoon di SpaceX Starship. Terminata la registrazione si ottiene il proprio certificato, con tanto di tuta personalizzata dalla bandiera del paese di appartenenza. Ora ...L’incontro con Elon Musk è avvenuto in un evento pubblico di SpaceX nel 2018 Chi è il miliardario che volerà sulla Luna con SpaceX. Collezionista d’arte e imprenditore, Yusaku Maezawa ha iniziato la s ...