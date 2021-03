De Ramon | fuori il nuovo album De Tu a Tu

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si intitola De Tu a Tu, ed è l’di debutto di Edgar de. Come tanti altri in questo periodo, è stato prodotto durante il lockdown a Barcellona. Edgar de, cosa troveremo nell’? Il disco è composto da otto tracce, e fa riferimento alla cultura cui siamo ormai abituati: troppa frenesia, troppa fretta in tutto, e il capitalismo che ci impone anche cosa guardare in tv. La globalizzazione della povertà, in poche parole. In questo clima così plurale, non ci resta altro che cercare il diverso ed amarlo. Pandemia in musica: alcune scelte De Tu a Tu, le tracce La prima traccia è New Territories, un’introduzione in stile cinematografico dalla visione ambientale e dal suono techno. I Love The Difference, la seconda traccia, spinge fin dal primo colpo di basso a muoverci e a ballare. Flying ...