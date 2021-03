DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 5 marzo: Emre va a lavorare dai suoceri (Di giovedì 4 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno La settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno giunge al termine. Una settimana che dopo un lungo periodo d’assenza ha visto la messa in onda della puntata serale con ben tre episodi e mezzo. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5 venerdì 5 marzo 2021 alle 16:35? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Mevkibe e Nihat proporranno ad Emre di andare a lavorare nel loro negozio. Lui accetterà, mentre Leyla avrà dei seri dubbi. Successivamente il padre di Sanem si pentirà del suo gesto perché il Divit avrà intenzione di rivoluzionare il minimarket. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà nello sceneggiato con Can Yaman e Demet ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di– Le Ali delLa settimana di programmazione di– Le Ali delgiunge al termine. Una settimana che dopo un lungo periodo d’assenza ha visto la messa in onda della puntata serale con ben tre episodi e mezzo. Cosa accadrà nell’appuntamento in onda su Canale 5 venerdì 52021 alle 16:35? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia rivelano che Mevkibe e Nihat proporranno addi andare anel loro negozio. Lui accetterà, mentre Leyla avrà dei seri dubbi. Successivamente il padre di Sanem si pentirà del suo gesto perché il Divit avrà intenzione di rivoluzionare il minimarket. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro accadrà nello sceneggiato con Can Yaman e Demet ...

