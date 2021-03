Daydreamer, anticipazioni 5 marzo: Emre lavora con Nihat (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di novità per Emre a Daydreamer. Le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 5 marzo, rivelano che il ragazzo accetterà la proposta dei suoi suoceri di lavorare nel negozio di famiglia. Leyla avrà delle perplessità, in quanto, riterrà che il marito non sia adatto a quel tipo di lavoro e purtroppo avrà ragione lei. Emre, infatti, proporrà dei cambiamenti del tutto inusuali e dimostrerà di non aver affatto la mentalità del commerciante e rischierà di combinare soltanto un guaio dietro l'altro. Daydreamer, trama 5 marzo: la proposta di Nihat e Mevkibe ad Emre Emre, da quando la Fikri Harika è fallita, non ha più un lavoro e fa tremendamente fatica a trovarne uno, in quanto, le aziende ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di novità per. Lerelative alla puntata in onda domani 5, rivelano che il ragazzo accetterà la proposta dei suoi suoceri dire nel negozio di famiglia. Leyla avrà delle perplessità, in quanto, riterrà che il marito non sia adatto a quel tipo di lavoro e purtroppo avrà ragione lei., infatti, proporrà dei cambiamenti del tutto inusuali e dimostrerà di non aver affatto la mentalità del commerciante e rischierà di combinare soltanto un guaio dietro l'altro., trama 5: la proposta die Mevkibe ad, da quando la Fikri Harika è fallita, non ha più un lavoro e fa tremendamente fatica a trovarne uno, in quanto, le aziende ...

zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 5 marzo 2021: Emre commesso per un giorno - #Daydreamer #Anticipazioni #marzo - POPCORNTVit : 'Daydreamer - Le Ali del Sogno', anticipazioni 5 marzo: il capanno a fuoco, Can in pericolo di vita - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 4 marzo: Can e Sanem passano la notte insieme - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni, trame 4 e 5 marzo: Sanem non si fida di Can - infoitcultura : DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 4 marzo 2021 -