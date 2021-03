Daniele Silvestri, l’ospite di Max Gazzè al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è Daniele Silvestri, il cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta con Max Gazzè nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di un cantautore. Nato a Roma il 18 agosto del 1969, Daniele Silvestri è figlio di Alberto, autore televisivo e sceneggiatore. Dopo gli studi classici al liceo Mamiani di Roma, nel 1994 debutta nel mondo della musica con il primo album omonimo, grazie al quale si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album d’esordio. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove proposte, con il brano L’uomo col megafono, grazie al quale riceve il premio “Volare” della critica per il miglior testo letterario. Il brano successivo, Le cose in comune, ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è, il cantante che stasera, giovedì 4 marzo, duetta con Maxnel corso della terza serata deldi? Si tratta di un cantautore. Nato a Roma il 18 agosto del 1969,è figlio di Alberto, autore televisivo e sceneggiatore. Dopo gli studi classici al liceo Mamiani di Roma, nel 1994 debutta nel mondo della musica con il primo album omonimo, grazie al quale si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album d’esordio. L’anno successivo partecipa aldi, nella sezione Nuove proposte, con il brano L’uomo col megafono, grazie al quale riceve il premio “Volare” della critica per il miglior testo letterario. Il brano successivo, Le cose in comune, ...

IlContiAndrea : #FrancescaMichielin e #Fedez ora in prove hanno aggiunto altre 3 cover al medley previsto: Calcutta – “Del verde”,… - Claudette__ : E comunque stasera ci sarà anche Daniele Silvestri. Già friccico - mishingallifrey : Collane di Daniele Silvestri stan account - robertina19899 : RT @IlContiAndrea: #FrancescaMichielin e #Fedez ora in prove hanno aggiunto altre 3 cover al medley previsto: Calcutta – “Del verde”, Danie… - paroleindisord1 : RT @IlContiAndrea: #FrancescaMichielin e #Fedez ora in prove hanno aggiunto altre 3 cover al medley previsto: Calcutta – “Del verde”, Danie… -