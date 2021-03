Dal ricordo di Davide Astori al racconto Alex Schwazer, la seconda serata del Festival di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Elodie la co-conduttrice. Tra gli ospiti Laura Pausini. Sanremo (IMPERIA) – Archiviato l’esordio, il Festival di Sanremo è proseguito con la seconda serata. Sul palco dell’Ariston sono saliti gli altri 13 big in gara e le ultime quattro Nuove Proposte. Assente Zlatan Ibrahimovic per la partita del Milan. Al fianco di Amadeus e Fiorello la cantante Elodie. Il programma della seconda serata di #Sanremo2021 pic.twitter.com/LVtmFEHHsu— Festival di Sanremo (@SanremoRai) March 3, 2021 La seconda serata del Festival di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladeldi2021. Elodie la co-conduttrice. Tra gli ospiti Laura Pausini.(IMPERIA) – Archiviato l’esordio, ildiè proseguito con la. Sul palco dell’Ariston sono saliti gli altri 13 big in gara e le ultime quattro Nuove Proposte. Assente Zlatan Ibrahimovic per la partita del Milan. Al fianco di Amadeus e Fiorello la cantante Elodie. Il programma delladi #2021 pic.twitter.com/LVtmFEHHsu—di(@Rai) March 3, 2021 Ladeldi ...

infoitsport : Fiorentina e Roma ferme sullo 0-0 al 45'. Le emozioni arrivano dal ricordo di Davide Astori - 3dc8 : @faberskj @Stron9erAnnA È bellissima, molto brava, bella voce, sa (quasi) ballare e non deve essere una sciocchina,… - 80sBVLGARI : amicy siccome faccio la sponsor presso me stessa, vi ricordo di passare dal mio Redbubble, dove tra le altre cose,… - mkprinceharry : RT @maiiunagioiaa: a volte penso di essere sfortunata, poi mi ricordo che ho visto suonare e cantare dal vivo lo stesso giorno nello stesso… - ittonasta : Davide Toffolo me lo ricordo quando dal palco spiegava come scaricare la versione craccata di Spotify. Solo amore #Sanrem2021 -