Dal flop vaccini alla zona arancione rinforzato: ma il modello Bertolaso non doveva salvare tutti? (Di giovedì 4 marzo 2021) Vi ricordate quando Salvini, ancora non diventato completamente europeista, spiegava di voler proporre a Mario Draghi il modello Bertolaso per imprimere una svolta decisiva alla campagna vaccinale in Italia? Sembra passato un secolo. Intanto la Lombardia chiude le scuole e va in zona arancione rafforzato. Lombardia in zona arancione rafforzato: ma il modello Bertolaso non doveva salvare tutti? Il modello scelto da Draghi non è quello lombardo, anzi va in un’altra direzione, affidandosi al nuovo capo della Protezione Civile e al neo commissario per l’emergenza COVID Figliuolo che centralizzeranno le vaccinazioni. E cosa è successo in Lombardia con le vaccinazioni over ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Vi ricordate quando Salvini, ancora non diventato completamente europeista, spiegava di voler proporre a Mario Draghi ilper imprimere una svolta decisivacampagna vaccinale in Italia? Sembra passato un secolo. Intanto la Lombardia chiude le scuole e va inrafforzato. Lombardia inrafforzato: ma ilnon? Ilscelto da Draghi non è quello lombardo, anzi va in un’altra direzione, affidandosi al nuovo capo della Protezione Civile e al neo commissario per l’emergenza COVID Figliuolo che centralizzeranno le vaccinazioni. E cosa è successo in Lombardia con le vaccinazioni over ...

VendettaBenny : RT @Alexanderxxvii1: Orban divorzia dal Ppe e mette a nudo il flop di Ursula sui vaccini. Accordo con Meloni? - Il Tempo - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Orban divorzia dal Ppe e mette a nudo il flop di Ursula sui vaccini. Accordo con Meloni? - Il Tempo - Bianca34874951 : RT @Libero_official: #Sanremo2021, calano gli ascolti. Share al 42,1 per cento e meno di 7,6 milioni di telespettatori. Numeri che non si v… - MysteryFaith424 : RT @Libero_official: #Sanremo2021, calano gli ascolti. Share al 42,1 per cento e meno di 7,6 milioni di telespettatori. Numeri che non si v… - elisabe33314234 : RT @Libero_official: #Sanremo2021, calano gli ascolti. Share al 42,1 per cento e meno di 7,6 milioni di telespettatori. Numeri che non si v… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal flop Acqua ad Agrigento, ancora un flop per la gestione pubblica Si invece deliberato che la tariffazione retroattiva non debba essere calcolata dal 2018, ma dal 2019, con la possibilit di rateizzarla con piccoli importi. Come dire oltre il danno la beffa - scrive ...

Regolarizzazione migranti a singhiozzo, troppi ritardi: per concludere le pratiche servono decenni Il provvedimento del decreto Rilancio, varato a maggio dal governo Conte bis per far emergere il lavoro nero nel Paese, rischia di essere un flop e di finire stritolato dalla burocrazia e soprattutto ...

Regolarizzazione degli stranieri “radicati” a rischio flop: in 6 mesi solo lo 0,71% delle domande Il Sole 24 ORE Sanremo è un flop perché cerca disperatamente una normalità che non c’è Che non è un anno normale. Dal Sanremo 2020 sono trascorse dieci vite. Il clima spensierato e cameratesco proposto nell’edizione passata è inadeguato alla complessità del momento. Attenzione. Non sto ...

Monica dopo il 'massaggio' a Bertolaso "Meraviglioso... Lui ha visto le stelle" ROMA - "...No, tutto sicuro...non fece niente...ho fatto un massaggio meraviglioso...lui ha visto le stellè". A parlare è Monica, la ragazza brasiliana che, se ...

Si invece deliberato che la tariffazione retroattiva non debba essere calcolata2018, ma2019, con la possibilit di rateizzarla con piccoli importi. Come dire oltre il danno la beffa - scrive ...Il provvedimento del decreto Rilancio, varato a maggiogoverno Conte bis per far emergere il lavoro nero nel Paese, rischia di essere une di finire stritolato dalla burocrazia e soprattutto ...Che non è un anno normale. Dal Sanremo 2020 sono trascorse dieci vite. Il clima spensierato e cameratesco proposto nell’edizione passata è inadeguato alla complessità del momento. Attenzione. Non sto ..."Meraviglioso... Lui ha visto le stelle" ROMA - "...No, tutto sicuro...non fece niente...ho fatto un massaggio meraviglioso...lui ha visto le stellè". A parlare è Monica, la ragazza brasiliana che, se ...