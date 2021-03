Dal campo alla politica: il PD pensa a Marchisio come nuovo sindaco di Torino (Di giovedì 4 marzo 2021) Potrebbe sembrare uno scherzo, ed invece sembrerebbe proprio di no. Il futuro di Claudio Marchisio potrebbe spostarsi da un campo di calcio alla politica. Secondo quanto riporta La Stampa, il Partito Democratico su richiesta del segretario Zingaretti avrebbe chiesto ai colleghi di partito in Piemonte di sondare la disponibilità dell’ex centrocampista della Juventus a correre per la carica di prossimo sindaco del capoluogo piemontese. E lui? Stando a quanto si apprende starebbe prendendo in seria considerazione questa possibilità, anche perché con le amministrative spostate nel mese di ottobre avrebbe tutto il tempo utile per studiare e farsi trovare pronto per la campagna elettorale ed eventualmente per la carica di sindaco. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Potrebbe sembrare uno scherzo, ed invece sembrerebbe proprio di no. Il futuro di Claudiopotrebbe spostarsi da undi calcio. Secondo quanto riporta La Stampa, il Partito Democratico su richiesta del segretario Zingaretti avrebbe chiesto ai colleghi di partito in Piemonte di sondare la disponibilità dell’ex centrocampista della Juventus a correre per la carica di prossimodel capoluogo piemontese. E lui? Stando a quanto si apprende starebbe prendendo in seria considerazione questa possibilità, anche perché con le amministrative spostate nel mese di ottobre avrebbe tutto il tempo utile per studiare e farsi trovare pronto per la campagna elettorale ed eventualmente per la carica di. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da ...

