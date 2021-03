Dad dopo il COVID? Cosa ha detto davvero il ministro Bianchi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Oggi ildell’Istruzione Patrizioha rilasciato un’intervista a La Stampa che è stata titolata “Dad: ancheil”. L’affermazione ha suscitato polemiche. Mahal’intervista ail leader di Azione Carlo Calenda ha attaccato ildell’Istruzione su Twitter: Ildovrebbe rendersi conto dell’effetto di queste affermazioni gravi e stravaganti su milioni di famiglie italiane già in grande difficoltà. Sulla scuola abbiamo sentito tutto e il contrario in questo anno. Fatela finita. pic.twitter.com/EGwWXsabLh — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 4, 2021 Ma il titolo della Stampa, forse ...

LaStampa : Patrizio Bianchi: “La variante ci ha costretti a chiudere, la Dad resterà anche dopo il Covid” - mante : Il Ministro dell’Istruzione Bianchi nella sua prima intervista a La Stampa dice che “La Dad resterà anche dopo il Covid”. Buongiorno. - gaiagioiared : DAD ANCHE DOPO IL COVID. CAPITO ITALIANI? NON È UN VIRUS È UN PROGETTO CRIMINALE. - Alessioonthesee : RT @ADeborahF: Il ministro della istruzione Bianchi propone la DAD pure dopo il #Covid ?????? Ma Salvini ora griderà allo scandalo? Parlerà di… - ZGravita : @MorettiPd @_addictedtolou_ La dad è un problema più x le mamme che nn hanno più tanto tempo di andare a cazzaggiar… -

... tenendo la classe in ascolto passivo, i ragazzi la Dad li ammazza. La condizione in cui siamo è ... Si può fare subito? 'Certo, dopo un anno non è un problema tecnologico, basta prender spunto da altri ... La didattica a distanza non è una parentesi: il nuovo Ministro dell'Istruzione intende puntarci anche in futuro.