Da mezzanotte Lombardia diventa arancione scuro. Oggi oltre 5000 casi (Di giovedì 4 marzo 2021) Un livello che non si superava dal novembre scorso. Critica la situazione nella provincia di Milano ma la più grave è nel bresciano, travolto in pieno dalla terza ondata Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) Un livello che non si superava dal novembre scorso. Critica la situazione nella provincia di Milano ma la più grave è nel bresciano, travolto in pieno dalla terza ondata

petergomezblog : Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” .… - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - repubblica : ?? La Lombardia in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo. Scuole chiuse tranne gli a… - chiara4eyes : RT @valy_s: #Covid19 TUTTA LA #LOMBARDIA entra in zona“arancione rinforzato” Chiuse TUTTE LE SCUOLE, chiusi persino i parchi giochi per i b… - FedeAle1525 : RT @fanpage: #Lombardia in zona arancione rafforzato fino al 14 marzo -