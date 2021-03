Da mezzanotte Lombardia «arancione scuro» In arrivo l’ordinanza di Fontana, scuole chiuse (Di giovedì 4 marzo 2021) Fonti ancora non ufficiali, ma provenienti dalla Regione, dicono che Fontana starebbe per firmare un’ordinanza che innalza le restrizioni. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) Fonti ancora non ufficiali, ma provenienti dalla Regione, dicono chestarebbe per firmare un’ordinanza che innalza le restrizioni.

IlContiAndrea : Tornando alle cose serie per un minuto. La #Lombardia da stasera al 14-3 va in #arancionescuro. A partire da mezza… - Corriere : ?? Lombardia in arancione scuro da mezzanotte - repubblica : ?? La Lombardia in zona arancione rinforzato dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo. Scuole chiuse tranne gli a… - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - airin_73 : RT @Corriere: ?? Lombardia in arancione scuro da mezzanotte -