Da dimenticato a valore aggiunto | Diawara si riprende la Roma in attesa di novità sulle condizioni di Veretout

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) Strana, tormentata e forse anche particolare, la stagione di Amadoucon la. Dopo una passata stagione da titolarissimo quest’anno ha faticato non poco a trovare spazio in campo. Già alla prima contro il Verona si è reso protagonista, non per colpa sua, col pasticcio della compilazione della lista che ha portato alla sconfitta a tavolino. Ha poi dovuto fare i conti col Covid-19, col rientro in gruppo dopo quasi un mese e con un reinserimento che non voleva andar via. Nel frattempo, Fonseca ha puntato e trovato l’esplosione del giovane Villar al fianco di Jordan, e ciò ha complicato il rapido rientro del guineano. Raramente visto in campo fino alla doppia titolarità in Europa League contro il Braga. Le prove generali per il suo ritorno in grande stile anche in campionato. “Conc’è stato più ...