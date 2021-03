Cuomo si difende: "Mai toccato nessuno" Ma non si dimette da governatore (Di giovedì 4 marzo 2021) "Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato. Mi scuso se ho fatto sentire qualcuno a disagio". Con la voce tremante, quasi spezzata, Andrew Cuomo si difende dalle accuse di molestie da parte di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) "Non ho maiin modo inappropriato. Mi scuso se ho fatto sentire qualcuno a disagio". Con la voce tremante, quasi spezzata, Andrewsidalle accuse di molestie da parte di ...

