Crollano gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2021 del 3 marzo | in calo rispetto alla prima e all’edizione 2020

trash_italiano : ?? #Sanremo2021, crollano gli ascolti nella seconda serata: 7.586.000 con il 42.1% di share. L’anno scorso erano 9… - Dorian221190 : RT @trash_italiano: ?? #Sanremo2021, crollano gli ascolti nella seconda serata: 7.586.000 con il 42.1% di share. L’anno scorso erano 9.639… - GermanaKlara : RT @trash_italiano: ?? #Sanremo2021, crollano gli ascolti nella seconda serata: 7.586.000 con il 42.1% di share. L’anno scorso erano 9.639… - raffamelzi : RT @trash_italiano: ?? #Sanremo2021, crollano gli ascolti nella seconda serata: 7.586.000 con il 42.1% di share. L’anno scorso erano 9.639… - ElTrattore : RT @trash_italiano: ?? #Sanremo2021, crollano gli ascolti nella seconda serata: 7.586.000 con il 42.1% di share. L’anno scorso erano 9.639… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollano gli

Trendit

Calano ancora i dati auditel di Sanremo 2021:ascolti della seconda serata di Sanremo 2021 del 3 marzo segnano in media 7.586.000 spettatori pari al 42.1% . Nello specifico la prima parte ha ottenuto 10.113.000 spettatori (41.21%), mentre la ...... dopo che così hanno fattoalleati degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein nei mesi scorsi. ... come in questi mesi, quando essi. Possono permetterselo dall'alto della loro capacità ...Nel pacchetto di primavera la Commissione europea pubblicherà "nuove raccomandazioni specifiche per Paese che saranno più dettagliate" rispetto ...LIVORNO. La speranza dell’ hotel Universal è quella di aprire per Pasqua. Una speranza che, al momento, si scontra con prenotazioni pari a zero per quei giorni dove, solitamente, nell’era pre-covid ri ...